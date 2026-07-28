Daisy stak ex in zijn been: 'Hij was niet meer de man met wie ik trouwde'
Angst en frustratie leidden ruim twee jaar geleden tot een steekpartij in een huis in Den Bosch. Daisy E. (50) was zo bang van haar agressieve ex die onder invloed van drugs was, dat ze een mes pakte. In de slaapkamer stak ze haar ex in zijn been. Justitie eiste maandag een voorwaardelijke celstraf en een flinke taakstraf tegen haar in de rechtbank in Den Bosch.
Op paaszaterdag 23 maart 2024 werd kwam rond tien uur in de ochtend een melding binnen bij 112. Aan de lijn vertelde een man dat hij gestoken was. Een vrouw riep in paniek dat hij wegzakte. Toen de hulpdiensten bij het huis aan de César Francklaan in Den Bosch aankwamen, vonden ze de gewonde man op de mat bij de voordeur, met de vrouw naast hem.
De man had een 5 tot 7 centimeter diepe steekwond in zijn been en zijn ex, Daisy E., werd gearresteerd en zat twee weken in voorarrest.
Volgens Daisy was de ‘liefde van haar leven de man niet meer met wie ze ooit getrouwd was’. Hij gebruikte veel te veel drugs en alcohol, ging vreemd en woonde sinds een paar weken niet meer thuis. Maar daar dook hij nog wel regelmatig op.
Ruzie
Daisy had die zaterdagochtend flink op haar ex gescholden tijdens een ruzie via Whatsapp. Ze uitte dreigende taal en ‘zou zijn stelt er wel afsnijden’, zo was te lezen. En een stelt is volgens de officier van justitie een been en dan is het wel heel apart dat een uur later met een mes in een been is gestoken, zo constateerde hij.
De man wilde die ochtend wat spullen ophalen, maar daar was Daisy het niet mee eens. Toen de voordeur dicht bleef, probeerde haar ex via de achtertuin alsnog binnen te komen. Hij gaf haar een klap en drong de keuken binnen. Toen hij naar boven liep om spullen op de slaapkamer te halen, ging Daisy met een mes in haar hand achter hem aan.
Paniek
Op de slaapkamer ging het mis. Daisy stak haar ex met het mes in zijn been. Volgens hem was dat met opzet, volgens haar liep hij in het mes toen hij weg wilde gaan. Maar daar geloofde de officier niets van. De wond was zo diep, constateerde hij. Dat moet wel met kracht zijn gedaan. “Misschien niet met opzet, maar ze nam het risico dat er iets ergs zou gebeuren door met een mes achter hem aan te gaan.”
Daisy vertelde dat de situatie nooit zo uit de hand had mogen lopen. Maar ze was bang voor die agressieve man, die veel alcohol en cocaïne gebruikte en pakte daarom waarschijnlijk in paniek dat mes. “Ik vond hem ontoerekeningsvatbaar”, legde ze uit. “En hij sloeg mij wel vaker.”
Rust
De relatie was na de steekpartij helemaal klaar en daarmee kwam ook de broodnodige rust voor Daisy. Nu haar ex ook nog in het buitenland is gaan wonen, zijn er ook geen incidenten meer.
De officier hield daar wel rekening mee. Van hem hoeft Daisy niet meer de cel in. Hij eiste 90 dagen cel, waarvan 76 voorwaardelijk. Omdat ze al veertien dagen in voorarrest zat zou ze met die straf niet terug de cel in hoeven. Wel eiste de officier een taakstraf van 120 uur.
De advocaat van Daisy vond een straf helemaal niet op zijn plaats. Hij ziet de ex van Daisy als de agressor en vindt dat Daisy uit noodweer handelde.
De rechtbank doet op 11 augustus uitspraak.