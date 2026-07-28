Daisy stak ex in zijn been: 'Hij was niet meer de man met wie ik trouwde'

Angst en frustratie leidden ruim twee jaar geleden tot een steekpartij in een huis in Den Bosch. Daisy E. (50) was zo bang van haar agressieve ex die onder invloed van drugs was, dat ze een mes pakte. In de slaapkamer stak ze haar ex in zijn been. Justitie eiste maandag een voorwaardelijke celstraf en een flinke taakstraf tegen haar in de rechtbank in Den Bosch.

Op paaszaterdag 23 maart 2024 werd kwam rond tien uur in de ochtend een melding binnen bij 112. Aan de lijn vertelde een man dat hij gestoken was. Een vrouw riep in paniek dat hij wegzakte. Toen de hulpdiensten bij het huis aan de César Francklaan in Den Bosch aankwamen, vonden ze de gewonde man op de mat bij de voordeur, met de vrouw naast hem. De man had een 5 tot 7 centimeter diepe steekwond in zijn been en zijn ex, Daisy E., werd gearresteerd en zat twee weken in voorarrest. Volgens Daisy was de ‘liefde van haar leven de man niet meer met wie ze ooit getrouwd was’. Hij gebruikte veel te veel drugs en alcohol, ging vreemd en woonde sinds een paar weken niet meer thuis. Maar daar dook hij nog wel regelmatig op. Ruzie

Daisy had die zaterdagochtend flink op haar ex gescholden tijdens een ruzie via Whatsapp. Ze uitte dreigende taal en ‘zou zijn stelt er wel afsnijden’, zo was te lezen. En een stelt is volgens de officier van justitie een been en dan is het wel heel apart dat een uur later met een mes in een been is gestoken, zo constateerde hij.