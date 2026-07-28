Geen agenten beschikbaar voor mishandelde 13-jarige: politie door het stof
Een jongen van 13 die in Bergen op Zoom de politie belde omdat hij mishandeld zou zijn door een volwassen man, kreeg te horen dat er geen agenten naar hem toe zouden komen. Dat meldt de politie dinsdag. "Dit verdient geen schoonheidsprijs", zegt een woordvoerder. "Dit zien wij als een leermoment."
De jongen zou mishandeld zijn op dinsdagavond 14 juli rond rond half negen op de Heiningen in Bergen op Zoom. De verdachte was toen al weg en de ouders van het slachtoffer waren bij hem, toen de politie werd gebeld.
Geen agenten beschikbaar
Er waren geen politie-eenheden beschikbaar en de centralist heeft ook geen eenheid vrijgemaakt, legt de woordvoerder uit. De jongen en zijn ouders kregen het advies om een afspraak te maken om aangifte te doen op het politiebureau.
Vervolgens reden ze direct naar een politiebureau, maar het lukte niet om daar zonder afspraak aangifte te doen. "Achteraf blijkt nu dat dit niet de juiste manier van handelen was", zegt de politie twee weken later.
Ophef op sociale media
De politie meldt dat "het optreden" voor veel aandacht op sociale media zorgde. "Dat heeft de politie ter harte genomen."
Inmiddels is de verdachte, een 19-jarige man uit Vlissingen, door een rechercheteam opgespoord en verhoord. Het onderzoek is afgerond en overgedragen aan het OM.
Raadsvragen
De PVV in Bergen op Zoom liet twee dagen na het incident op sociale media weten 'diep geschokt' te zijn door van de gang van zaken. De partij heeft daarom raadsvragen ingediend
Ze willen van de burgemeester weten waarom er geen politie beschikbaar was voor zo'n incident. Verder vindt de partij dat burgemeester Margo Mulder ook persoonlijk contact moet opnemen met het slachtoffer en gezin.