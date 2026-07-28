Geen agenten beschikbaar voor mishandelde 13-jarige: politie door het stof

Een jongen van 13 die in Bergen op Zoom de politie belde omdat hij mishandeld zou zijn door een volwassen man, kreeg te horen dat er geen agenten naar hem toe zouden komen. Dat meldt de politie dinsdag. "Dit verdient geen schoonheidsprijs", zegt een woordvoerder. "Dit zien wij als een leermoment."

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De jongen zou mishandeld zijn op dinsdagavond 14 juli rond rond half negen op de Heiningen in Bergen op Zoom. De verdachte was toen al weg en de ouders van het slachtoffer waren bij hem, toen de politie werd gebeld. Geen agenten beschikbaar

Er waren geen politie-eenheden beschikbaar en de centralist heeft ook geen eenheid vrijgemaakt, legt de woordvoerder uit. De jongen en zijn ouders kregen het advies om een afspraak te maken om aangifte te doen op het politiebureau.