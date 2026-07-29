Nog geen duidelijkheid over azc in Uden na raadsvergadering in vakantie

De driehonderd asielzoekers die nu nog in het Van der Valk-hotel in Uden worden opgevangen, moeten op 1 oktober verhuizen naar de nieuwe locatie aan de Boekelsedijk. Alleen de bouw is met twee maanden vertraagd. Daardoor dreigt er nu een probleem te ontstaan. En daarom werd de gemeenteraad woensdag teruggeroepen van zomerreces.

Met 30 van de 33 raadsleden is de gemeenteraad woensdag bijna compleet. Er wordt vooral gesproken over de vertraging van het toekomstige azc aan de Boekelsedijk en de gevolgen van een mogelijke verlenging van de opvang in het Van der Valk-hotel. "Er is alle reden om onze inwoners zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen", zegt Ruud Geerders, raadslid van Gewoon VVD Maashorst. Die partij riep, samen met de SP, Lokaal Maashorst, FVD en CDA de raad bij elkaar. "Het COA is de partij die niet levert. Complimenten naar het college over hoe zij hun ontevredenheid hebben laten horen", zegt Willem van Cuijk van het CDA.

"Al zien we ook dat het COA hard werkt", vult Xenia Verkuijlen van Jong Maashorst aan. "Maar er zijn omwonenden en inwoners die willen weten waar ze aan toe zijn. Opnieuw ontstaat er onzekerheid. We willen duidelijkheid vragen en spreken ons vertrouwen uit in het college om samen met het COA de samenwerking vorm te geven."

De locatie voor het azc aan de Boekelsedijk in Uden (foto: Google Maps).

De openingsdatum van 1 oktober van het azc aan de Boekelsedijk was volgens de verantwoordelijke wethouder Cock de Jong te ambitieus. "Het COA werkt hard, maar helaas hebben zij moeten constateren dat de deadline niet te realiseren is." Dat er meer tijd nodig is voor de werkzaamheden komt volgens het COA onder andere omdat er aanpassingen aan de fundering nodig zijn en doordat er vertraging is ontstaan bij het verkrijgen van een vergunning. Daarnaast zijn er leveringsproblemen met woonunits en speelt de aanhoudende hitte van de afgelopen periode een rol. "We sturen nu op een zo snel mogelijk ingebruikname."

De werkzaamheden voor het nieuwe azc aan de Boekelsedijk in Uden zijn in volle gang (foto: Tom Berkers).