Veldhoven verlengt opvanglocatie De Buitenjan

De gemeente Veldhoven heeft ingestemd met de verlenging van de bestuursovereenkomst voor opvanglocatie De Buitenjan. De huidige overeenkomst met het COA loopt af op 1 augustus 2026, maar kan worden verlengd.

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De gemeente Veldhoven heeft besloten om de samenwerking met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor de opvanglocatie De Buitenjan te verlengen. De huidige overeenkomst, die op 1 augustus 2026 afloopt, krijgt hierdoor een verlenging. De Buitenjan is gevestigd aan de Turfweg en biedt onderdak aan asielzoekers.

De verlenging van de bestuursovereenkomst biedt de gemeente de mogelijkheid om de opvangcapaciteit in Veldhoven te blijven garanderen. Het besluit komt op een moment dat veel gemeenten in Nederland te maken hebben met een toenemende vraag naar opvangplaatsen voor asielzoekers.

Met de verlenging van de overeenkomst onderstreept Veldhoven haar inzet om bij te dragen aan de landelijke opvangproblematiek. De gemeente werkt nauw samen met het COA om de opvang soepel te laten verlopen en de bewoners van De Buitenjan te ondersteunen.

Het voortzetten van de opvanglocatie in Veldhoven is een belangrijke stap om de druk op andere opvanglocaties te verlichten. De komende periode zal de gemeente samen met het COA werken aan de verdere invulling en uitvoering van de verlengde overeenkomst.