Alphen-Chaam vraagt zorgvuldige afweging bij uitbreiding depot

De gemeente Alphen-Chaam heeft een reactie ingediend op de internetconsultatie over de Wet op de defensiegereedheid. In samenwerking met de provincie vraagt de gemeente om een zorgvuldige afweging van de gevolgen van een mogelijke uitbreiding van het munitiedepot bij Alphen op de leefomgeving.

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Alphen-Chaam benadrukt het belang van een sterke krijgsmacht, maar maakt zich zorgen over de impact op inwoners en de omgeving. In de buurt van het munitiedepot zijn er woningen, een scoutinglocatie, een speelbos en een recreatiegebied die veel worden gebruikt. De gemeente wil dat Defensie rekening houdt met deze kwetsbare gebruikers en mogelijke negatieve effecten zoveel mogelijk beperkt.

Transparantie en communicatie

Naast zorgen over de leefomgeving wijst de gemeente op mogelijke toename van helikopterbewegingen en nachtelijke activiteiten. Alphen-Chaam benadrukt het belang van transparantie en communicatie. Inwoners en andere belanghebbenden moeten tijdig worden geïnformeerd en betrokken bij de plannen.

De gemeente streeft naar een balans tussen nationale veiligheidsbelangen en lokale belangen om draagvlak te behouden. De volledige reactie van de gemeente is te vinden op de website van Alphen-Chaam. De internetconsultatie loopt tot 17 augustus 2026, waarna Defensie de reacties zal evalueren.