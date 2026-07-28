Zware crash op A17: 1 dode, meerdere gewonden, truck in brand, weg dicht

Bij een ongeluk met drie vrachtwagens op de A17 bij Moerdijk is dinsdagmiddag iemand overleden. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. Een vrachtwagen staat op de snelweg in brand. De A17 is in de richting van Breda afgesloten.

Wat er precies is gebeurd en hoeveel gewonden er zijn, is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde rond kwart over vier ter hoogte van afrit 27 bij Moerdijk.

In één van de vrachtwagens zitten twee mensen bekneld. De brandweer is bezig hen te bevrijden.

In een andere vrachtauto was kort brand, die inmiddels is geblust. De inzittende kon zelf uit het voertuig komen.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, er zijn twee traumahelikopters op de snelweg geland.

Er is een omleidingsroute ingesteld via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. Volgens de ANWB blijft de weg nog tot half drie vannacht dicht.