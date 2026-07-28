Drie zwaargewonden na ongeluk op N612, hulpdiensten massaal uitgerukt

Op de N612 bij Lierop zijn twee auto's op elkaar gebotst. Daarbij zijn drie zwaargewonden gevallen. Twee van hen zaten bekneld en moesten door de brandweer uit hun voertuig worden bevrijd. De hulpdiensten rukten massaal uit voor het ongeluk, waaronder vier ambulances en een traumahelikopter.

Het ongeluk op de provinciale weg tussen Helmond en Someren gebeurde rond kwart over vier vlakbij de Keersluisweg in Lierop.

De gewonden zijn twee mannen en een vrouw. Beide mannen waren de bestuurder van de auto en zaten enige tijd bekneld in hun auto.

Traumacentrum

Twee van de slachtoffers zijn door een ambulance met spoed naar het Radboud UMC in Nijmegen vervoerd, het andere is naar het traumacentrum in Tilburg gebracht.

Het lijkt erop dat de auto's elkaar frontaal hebben geraakt. De klap moet enorm zijn geweest gezien de schade aan beide auto's en de hoeveelheid onderdelen die op de weg liggen.

De N612 is voorlopig in beide richtingen afgesloten tussen de Vossenbeemd in Helmond en Rochadeweg in Lierop. Het verkeer wordt ter plekke omgeleid.