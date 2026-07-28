Hitte zorgt voor overvolle wildopvang: ‘Houden ons hart vast voor wat komt’
Door de aanhoudende hitte en droogte deze zomer is het drukker dan ooit bij dierenopvangcentra die wilde dieren opvangen. Vooral egels en zwaluwen hebben het zwaar, merken ze bij Wildopvang Someren in Lierop. Daar werden in de eerste helft van dit jaar bijna twee keer zoveel dieren binnengebracht als normaal. “We doen het met liefde, maar het is echt aanpoten nu”, vertelt voorzitter Nancy Peters.
Het opvangcentrum heeft in de eerste helft van dit jaar al bijna 3300 wilde dieren opgevangen. Dat is ruim veertig procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.
Peters neemt ons mee naar de couveuseruimte waar jonge vogels worden opgevangen om te herstellen. Eind juni zat het daar helemaal vol met gierzwaluwen. "Die bouwen nestjes onder dakpannen, waar het nu wel zestig graden kan worden. De jongen springen dan uit hun nest, omdat het simpelweg te heet wordt. Mensen vinden ze dan op straat en brengen ze naar ons toe.”
Vrijwilliger Kirsten voerde al die jonge vogeltjes met de hand. “Ja, dat is wel even aanpoten”, zegt ze. “Ze moeten vaak twee rondes en daardoor maakte ik soms wel wat overuren, maar dat is niet erg. Je bent hier om ze te helpen, dus dan werk je gewoon wat langer door.”
"Je kunt niet zeggen, ik ga naar huis en laat alles staan."
Even verderop is een andere vrijwilliger bezig met de egels, want ook daaraan hebben ze hun handen vol. "Een dag waarop er maar vijf egels binnenkomen, is tegenwoordig een rustige dag”, zegt Peters. “We krijgen er verschrikkelijk veel binnen. We weten bijna niet meer waar we ze moeten laten.”
De opvang breidde de egelruimte begin dit jaar zelfs uit door de tussenwanden weg te halen. Toch is de ruimte alweer te klein. "Vier jaar geleden vingen we maximaal vijftig egels per jaar op. Vorig jaar waren het er in totaal 700. En nu gaan we al richting de achthonderd egels. Het is gekkenhuis.”
Volgens de opvang speelt de droogte daarbij een grote rol. Egels leven van insecten zoals wormen en slakken, die vocht nodig hebben om te overleven. "Door de droogte is er minder voedsel en daardoor komen er extreem veel zwakke egeltjes binnen die niet genoeg eten hebben gehad.”
De enorme toestroom zorgt voor hogere kosten en vraagt veel van het kleine aantal vrijwilligers. "Het is tropenwerk. We zijn overbelast en dat is lastig. Je werkt met dieren, dus je kunt niet zeggen, ik ga naar huis en laat alles staan. Dus iedereen gaat over zijn grenzen heen. We doen het met liefde en plezier, maar op dit moment groeit het boven ons hoofd.”
Met de voorspelde warme dagen in aantocht houdt de opvang rekening met een nieuwe golf aan dieren. En dat betekent opnieuw alle hens aan dek voor de vrijwilligers. “We houden ons hart vast voor de komende tijd. Want 300 dieren in twee weken tijd is echt aanpoten."