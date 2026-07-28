Hitte zorgt voor overvolle wildopvang: ‘Houden ons hart vast voor wat komt’

Door de aanhoudende hitte en droogte deze zomer is het drukker dan ooit bij dierenopvangcentra die wilde dieren opvangen. Vooral egels en zwaluwen hebben het zwaar, merken ze bij Wildopvang Someren in Lierop. Daar werden in de eerste helft van dit jaar bijna twee keer zoveel dieren binnengebracht als normaal. “We doen het met liefde, maar het is echt aanpoten nu”, vertelt voorzitter Nancy Peters.

Het opvangcentrum heeft in de eerste helft van dit jaar al bijna 3300 wilde dieren opgevangen. Dat is ruim veertig procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Peters neemt ons mee naar de couveuseruimte waar jonge vogels worden opgevangen om te herstellen. Eind juni zat het daar helemaal vol met gierzwaluwen. "Die bouwen nestjes onder dakpannen, waar het nu wel zestig graden kan worden. De jongen springen dan uit hun nest, omdat het simpelweg te heet wordt. Mensen vinden ze dan op straat en brengen ze naar ons toe.” Vrijwilliger Kirsten voerde al die jonge vogeltjes met de hand. “Ja, dat is wel even aanpoten”, zegt ze. “Ze moeten vaak twee rondes en daardoor maakte ik soms wel wat overuren, maar dat is niet erg. Je bent hier om ze te helpen, dus dan werk je gewoon wat langer door.”

"Je kunt niet zeggen, ik ga naar huis en laat alles staan."