Nationaal hitteplan en eenzaamheid in de zomer: dit gebeurde vandaag

Reusachtige hooipoppen langs de A65 bij Berkel-Enschot, de temperatuur stijgt naar 35 graden en juist in de zomer voelen ouderen zich extra alleen. Deze vijf verhalen moet je dinsdag gelezen hebben.

Twee reusachtige hooipoppen met een omgekeerde Nederlandse vlag verschenen maandagavond langs de A65 bij Berkel-Enschot. Een tiental tractoren verzamelde zich in een weiland om de poppen te bouwen als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Agractie en Farmers Defence Force zitten achter de actie en eisen dat landbouwminister Jaimi van Essen de plannen intrekt. De organisaties sluiten nieuwe demonstraties niet uit, waaronder een landelijke demonstratie op 14 augustus in Den Bosch. Lees hier het hele verhaal.

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De zwembroeken kunnen weer uit de kast. Dinsdag steeg de temperatuur al naar 30 graden, maar woensdag wordt de warmste dag van de week met 35 graden in het oosten van Brabant. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het extra broeierig aan, vertelt weerman Wouter van Bernebeek. Het goede nieuws voor wie de hitte minder waardeert: vanaf donderdag wordt het weer iets koeler met temperaturen rond de 26 à 27 graden in het weekend. Lees het hier.

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Vanaf woensdag geldt in Brabant opnieuw het Nationaal Hitteplan. Het RIVM informeert via hittemails organisaties, zorgmedewerkers en mantelzorgers over de warmte zodat zij kwetsbare groepen zoals ouderen en kleine kinderen goed kunnen bijstaan. Het is de derde keer dit jaar dat het hitteplan wordt geactiveerd. Lees hier het verhaal.

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Er is ook nieuws over eenzaamheid. Juist in de zomer voelen vooral ouderen zich extra alleen, ziet vrijwilligersorganisatie Humanitas in Roosendaal. Kinderen, familie en bekenden zijn op vakantie, waardoor de dagen langer lijken. Ans Donkers (70) en Marianne Vermeeren (70) spreken elkaar wekelijks via het Maatjesproject. Voor een luisterend oor of zomaar een praatje, zegt Marianne die vier jaar geleden haar man verloor. Volgens bestuurssecretaris Henny de Kruif wordt eenzaamheid nog vaak verward met alleen zijn, terwijl dat lang niet hetzelfde is. Lees hier het verhaal.

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