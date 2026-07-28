Willem II contracteert verdediger Hidde ter Avest

Willem II heeft de 29-jarige Hidde ter Avest transfervrij vastgelegd voor één seizoen, met een optie op nog een jaar. De verdediger keert na zijn buitenlandse avontuur terug naar Nederland.

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De Tilburgse club Willem II heeft overeenstemming bereikt met Hidde ter Avest. De verdediger begon zijn carrière bij SVZW in Wierden en speelde later voor FC Twente, waar hij meer dan honderd wedstrijden in het eerste elftal speelde.

In 2018 maakte Ter Avest de overstap naar het Italiaanse Udinese en na drie seizoenen in de Serie A keerde hij terug naar Nederland. Bij FC Utrecht vervolgde hij zijn loopbaan, waarna hij de afgelopen twee jaar in Engeland bij Oxford United speelde.

Ervaring en vertrouwen

Met zijn terugkeer naar Nederland heeft Ter Avest bijna 200 Eredivisiewedstrijden op zijn naam staan. Hij zegt bewust de tijd te hebben genomen om de juiste keuze te maken en is overtuigd door de gesprekken en het vertrouwen van Willem II.

Technisch directeur Freek Heerkens toont zich verheugd over de komst van de ervaren verdediger. Hij verwacht dat Ter Avest zowel binnen als buiten het veld van waarde zal zijn voor Willem II. De club hoopt met zijn kwaliteiten een positieve impuls aan het team te geven.