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Vrouw ernstig gewond na botsing met andere fietsster

Vandaag om 18:32 • Aangepast vandaag om 19:43
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

Een oudere vrouw is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt bij een botsing met een andere fietsster op Vorstengraflaan in Oss. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen om de gewonde vrouw te helpen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde even over half zes vlakbij de kruising met de Steenweg. Waardoor de twee fietssters elkaar hebben geraakt is onduidelijk.

Omdat het slachtoffer al in de ambulance lag, is besloten de helikopter onderweg te laten landen zodat de trauma-arts alsnog met de ambulance mee kon om hulp te verlenen.

De oudere vrouw is met spoed in een ambulance naar het traumacentrum van het Radboud UMC in Nijmegen gebracht. De andere fietsster bleef ongedeerd.

  • Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

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