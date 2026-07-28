Advertentie
Auto vliegt spontaan in brand tijdens het rijden
Vandaag om 20:50 • Aangepast vandaag om 22:01
Een auto is dinsdagavond spontaan in brand gevlogen tijdens het rijden. De automobilist ontdekte het vuur terwijl hij op de Nuenensedijk in Helmond reed. Hij moest zijn auto aan de kant zetten en eruit vluchten.
De bestuurder bleef ongedeerd, maar van zijn Ford C-max bleef weinig over. De auto brandde bijna volledig uit.
Ook de berm vatte vlam door de brandende wagen, maar de schade aan de natuur bleef beperkt. De brandweer had zowel de auto als de berm snel geblust.
Advertentie
Advertentie