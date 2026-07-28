NAC wint oefenwedstrijd tegen OFI Kreta met 3-2

NAC heeft in Oudenbosch de Griekse bekerwinnaar OFI Kreta met 3-2 verslagen in een oefenwedstrijd. Het duel vond plaats in aanloop naar de Europa League. Rio Hillen, terug in de wedstrijdselectie na overleg met de trainer, opende de score.

Gevonden voor jou

In de eerste helft van de wedstrijd in Oudenbosch zorgde NAC voor het eerste gevaar. Rio Hillen kopte de bal uit een corner terug naar Paul Gladon, die helaas niet wist te scoren. Later in de wedstrijd wist Hillen zelf wel het net te vinden met een kopbal, waarmee hij de 1-0 op het scorebord zette.

Ommezwaai na rust

In de tweede helft had NAC het aanvankelijk moeilijk. De Griekse ploeg zette druk, maar een schot van Cherrion Valerius bracht verandering. Hoewel zijn poging niet direct tot een doelpunt leidde, zorgde een voorzet van Valerius op Reulen voor de 2-0.

Met nog een half uur te spelen, wisselde trainer Carl Hoefkens bijna het hele team. Doelman Kortsmit bleef staan en maakte een cruciale redding op een doorgebroken speler van OFI Kreta. De Grieken kwamen echter nog terug tot 2-2 met een doelpunt uit een aanval en een vrije trap.

Vlak voor tijd stelde Imran Nazih de overwinning veilig voor NAC door de bal door de benen van de Griekse doelman te schieten. Hiermee eindigde het duel in een spannende 3-2 overwinning voor de ploeg uit Breda.