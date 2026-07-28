Gesprek na bekladdingen: behoefte aan rust en duidelijke feiten
Burgemeester Mikkers van Den Bosch is dinsdagavond het gesprek aangegaan met verschillende inwoners van Engelen en Bokhoven, de twee dorpen waar huizen beklad werden dit weekend. De bekladdingen hadden te maken met de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De burgemeester sprak op een geheime locatie met de kartrekkers uit de twee dorpen. “We gaan het niet over de opvang hebben”, was het eerste wat de burgemeester tegen de bewoners zei.
Waar ging het gesprek, dat twee uur duurde, dan wel over? Mikkers is duidelijk. "Iedereen wil op een goede manier de discussie voeren. We mogen het fundamenteel met elkaar oneens zijn, dat mag in dit land. Maar iedereen wil af van de situatie van intimidatie en bedreiging. Hoe we dat kunnen doen, daar spraken we over".
Feiten
Volgens Mikkers was er vooral behoefte aan feiten. De inwoners van de twee dorpen zijn overspoeld met informatie en willen eigenlijk gewoon een soort factsheet waarin staat wie er opgevangen gaan worden, hoeveel mensen dat zijn en wanneer het gaat gebeuren. Mikkers: ”Als je op onze site kijkt is er veel te veel informatie. Daar was eerst ook behoefte aan. Maar de mensen waar ik mee sprak willen alleen de feitelijke informatie op een rij. En met feitelijk dan bedoelen we ook echt feitelijk. De informatie moet dan niet meer in twijfel worden getrokken”.
Gesprek met elkaar
Mikkers is tevreden over zo’n eerste gesprek met maar twaalf betrokkenen. “Het fijne was dat ik onderdeel was van het gesprek. Het was geen gesprek met mij maar met elkaar", zegt hij. “De stemming was wel terneergeslagen, verdrietig en iedereen keurt af wat er is gebeurd is. Maar wat me dan opvalt, en dat klinkt misschien heel raar, maar toen het gesprek klaar was liepen mensen met elkaar naar buiten en bedankten elkaar voor het gesprek. Dat geeft de burger moed.“
Geen stappenplan
Echt heel veel is er niet uitgekomen uit het gesprek tussen de burgemeester en de inwoners. Geen stappenplan of actieplan. Er is ook, volgens Mikkers geen nieuwe afspraak gemaakt met dit groepje mensen.
"Iedereen gaat eerst eens met zijn achterban praten", zegt Mikkers achteraf. "Dit was echt een gesprek om met elkaar te kijken van waar staan we nu en hoe kunnen we met elkaar zorgen dat het debat op een goede manier plaatsvindt."
Verder is het natuurlijk ook wachten op politie en justitie die op zoek zijn naar degene die de bekladdingen veroorzaakt hebben. Mikkers: "Ik heb veel vertrouwen in de politie en het Openbaar Ministerie. Ik ben blij met de manier waarop ze het aanpakken. Dat geeft mij vertrouwen voor de komende dagen."
Hier lees je alle verhalen over de asielopvang in Engelen.