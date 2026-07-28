Gesprek na bekladdingen: behoefte aan rust en duidelijke feiten

Burgemeester Mikkers van Den Bosch is dinsdagavond het gesprek aangegaan met verschillende inwoners van Engelen en Bokhoven, de twee dorpen waar huizen beklad werden dit weekend. De bekladdingen hadden te maken met de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De burgemeester sprak op een geheime locatie met de kartrekkers uit de twee dorpen. “We gaan het niet over de opvang hebben”, was het eerste wat de burgemeester tegen de bewoners zei.

Waar ging het gesprek, dat twee uur duurde, dan wel over? Mikkers is duidelijk. "Iedereen wil op een goede manier de discussie voeren. We mogen het fundamenteel met elkaar oneens zijn, dat mag in dit land. Maar iedereen wil af van de situatie van intimidatie en bedreiging. Hoe we dat kunnen doen, daar spraken we over". Feiten

Volgens Mikkers was er vooral behoefte aan feiten. De inwoners van de twee dorpen zijn overspoeld met informatie en willen eigenlijk gewoon een soort factsheet waarin staat wie er opgevangen gaan worden, hoeveel mensen dat zijn en wanneer het gaat gebeuren. Mikkers: ”Als je op onze site kijkt is er veel te veel informatie. Daar was eerst ook behoefte aan. Maar de mensen waar ik mee sprak willen alleen de feitelijke informatie op een rij. En met feitelijk dan bedoelen we ook echt feitelijk. De informatie moet dan niet meer in twijfel worden getrokken”.