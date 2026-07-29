Deze historische bunker moet winterpaleis voor vleermuizen worden

Voor velen is een bunker niets meer dan een hoopje stenen waar je in kan. Maar geschiedenis- en oorlogsfanaten zien veel meer in die historische verdedigingswerken. In Odiliapeel staat Bunker 222, die bekendstaat als de Vleermuizenbunker.

Nu zitten er alleen nog maar dieren als kikkers, spinnen en salamanders. Maar uiteindelijk moeten tientallen vleermuizen in Bunker 222 de winter gaan doorbrengen. “Vleermuizen in het bos zoeken een omgeving waar de temperatuur laag is. Zij hebben een systeem ontwikkeld om hun lichaamstemperatuur te laten dalen, waardoor ze in winterslaap kunnen. Dan zijn vleermuizen op zoek naar zulke ruimtes”, legt vleermuizenkenner Carlo Wijnen aan DTV Nieuws uit.

Beeld: DTV Nieuws.

Tweeling

Vliegbasis Volkel scheidt twee identieke bunkers, die beide communicatiebunkers waren. Bunkers 222 en 221 golden als belangrijke locaties voor het regelen van militaire communicatie voor de verkeersleiding van vliegbasis Volkel. Na het einde van de Koude Oorlog verloren de bunkers hun functie. Daarna zijn ze beide gebruikt door verenigingen, zoals de scouting en een duikclub. Inmiddels staan de bunkers al járen leeg. Stichting goed, beter, BATS! had daar een passende oplossing voor: de bunkers ombouwen naar winterverblijven voor vleermuizen. In de Trentse Bossen in het dorp Zeeland staat Bunker 221. Dat verblijf werd al in 2015 omgebouwd tot vleermuizenbunker. “Sinds 2021 zijn we in Odiliapeel bezig met verbouwen. Het is een project dat nog een paar jaar zal lopen”, legt Wijnen uit. Er worden nog muren gemetseld en nog meer vleermuiskasten opgehangen. Daar kunnen vleermuizen een rustig plekje vinden om in slaap te vallen.

Beeld: DTV Nieuws.

Winterslaap

De bunkers zijn goed afgesloten. Niemand kan én mag er zomaar in. Mensen proberen dat wel vaak, tot grote frustratie van Wijnen. “Kinderen spelen erop, mensen proberen binnen te komen, maar dat gaat niet.” Het verstoort de rust van de vleermuizen en dat heeft grote gevolgen voor de dieren: de temperatuur van hun lichaam stijgt en moet daarna weer dalen. En dat kost ze ontzettend veel energie. De vleermuizen kunnen vervolgens geen eten vinden en kunnen zelfs doodgaan. Daarom waarschuwt Wijnen: “Houd het gewoon rustig. Dat is het beste voor de vleermuizen!”