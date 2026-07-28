Tilburgse FC-supporter Harry Mateijsen overleden

Harry Mateijsen, een trouwe supporter van FC Tilburg, is op 22 juli op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was jarenlang aanwezig bij wedstrijden van vrouwen 1, zowel thuis als uit.

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Harry Mateijsen stond bekend als een toegewijde supporter van de Tilburgse voetbalclubs, eerst bij TSV NOAD en later bij FC Tilburg. Vooral het vrouwen 1-team had zijn bijzondere aandacht. Ondanks dat hij de laatste jaren minder vaak aanwezig kon zijn bij de wedstrijden, bleef hij proberen zoveel mogelijk te komen.

Zijn betrokkenheid bij de club en zijn trouwe aanwezigheid bij zowel thuis- als uitwedstrijden maakten hem tot een bekend gezicht binnen de vereniging. Het bestuur van FC Tilburg beschouwt zijn overlijden als het verlies van een icoon binnen de club.

Met het overlijden van Mateijsen verliest de club wederom een gewaardeerd lid. Zijn herinnering leeft voort in de verhalen en momenten die hij met zijn mede-supporters deelde.