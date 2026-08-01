Pickleball-kampioen Gabriëlle Dekkers woont in VS: 'Mis frikandel speciaal'

Ze droomde van een profcarrière als tennisster en vertrok op 17-jarige leeftijd naar Amerika. Gabriëlle Dekkers (25) woont 8 jaar later nog steeds in de Verenigde Staten, maar haar sportieve ambities zijn veranderd. De Rosmalense timmert naast een fulltime baan hard aan de weg in de sport pickleball en werd met Oranje zelfs Europees kampioen. “Het is niet normaal hoe de sport hier leeft.”

Zo populair als padel is in Europa, zo populair is pickleball in Amerika. “Het is de afgelopen drie jaar zelfs de snelste groeiende sport”, zegt Dekkers in het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid. “Van jong tot oud, het is populair bij alle leeftijden. Als ik vanavond naar een willekeurig park rij, dan zijn er zeker weten veertig of vijftig mensen aan het spelen.” Pickleball is een mix van allerlei racketsporten zoals tennis, badminton en tafeltennis. Het veld is kleiner dan een tennisbaan en de bal is van plastic en heeft gaten. Dekkers leerde de sport kennen in Amerika, het land waar ze als tiener heen emigreerde voor het tennis.

"De absolute top kan er een goede boterham mee verdienen."

“Na de middelbare school had ik een aantal opties: studeren of tennissen. In Amerika kreeg ik de kans om het te combineren”, zegt ze vanuit haar woonplaats in de staat Louisiana. “Toen mijn opleiding in Utah was afgerond heb ik een Master gedaan in een andere staat. Daarna koos ik voor zekerheid en ben ik gaan werken. De verhuizingen heb ik nooit als vervelend ervaren, ik maak makkelijk nieuwe contacten.”

Gabriëlle Dekkers koos voor pickleball.

Naast haar werk op een universiteit miste ze de topsport wel. Het was pickleball dat haar hart veroverde en daarin kon ze haar kwaliteiten als tennisster goed laten zien. Tot haar eigen verrassing kwam ze zelfs in beeld bij het Nederlands team. “Nederland heeft niet veel pickleball-spelers, maar de bondscoach kwam ons op het spoor via een resultatenwebsite. Ik ben zeker niet de enige speelster die in het buitenland woont overigens.”

"Ik mis de frikandel speciaal."

Op het EK vorig jaar won Oranje, met Dekkers in het team, goud. Vooralsnog is het een passie die de Brabantse wil blijven combineren met haar baan. “De absolute top kan er een goede boterham mee verdienen, maar zo ver is het nog niet. Ik hou ook van zekerheid en heb een leuke baan. Maar wie weet wat de toekomst brengt.” Een terugkeer naar Rosmalen zit er in ieder geval nog niet in. “Ik voel me fijn in Amerika, maar Brabant blijf altijd als thuis voelen. Ik mis vooral mijn ouders en zusje. En eerlijk gezegd ook de frikandel speciaal.” In het filmpje hieronder zie je hoe Dekkers met Oranje goud won op het EK.

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