Aanhouding man Eindhoven onderdeel groot terrorismeonderzoek

Een zwaarbewapende eenheid van de politie heeft dinsdagnacht een voordeur van een huis opgeblazen aan de Jan van Eyckgracht in Eindhoven. Daarna heeft een arrestatieteam in het huis een man gearresteerd. Buurtbewoners gaven al snel aan te denken dat het om terrorisme gaat. Het Openbaar Ministerie bevestigt woensdagochtend dat de arrestatie deel uitmaakt van een lopend terrorismeonderzoek.

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De deur werd midden in de nacht opgeblazen door de Dienst Speciale Interventies (DSI). Dat veroorzaakte een harde knal en een soort vuurwerkgeur. Delen van de voordeur lagen aan de overkant van de straat. Buurtbewoners schrokken wakker van de knal en kwamen naar buiten. Het arrestatieteam stormde na de knal naar binnen en voerde de man geboeid en geblinddoekt af. Vervolgens kwamen een hoop agenten en rechercheurs om het huis en enkele auto's in de straat te doorzoeken.

Onderdeel van terrorismeonderzoek

In Rotterdam is woensdagnacht gelijktijdig een inval geweest in een huis, meldt Rijnmond. Ook daar heeft de DSI een voordeur opgeblazen en een man aangehouden. Het is niet bekend of de twee invallen met elkaar te maken hebben. Ook in Alkmaar is er een verdachte opgepakt, meldt de NOS. Het Openbaar Ministerie meldt dat de drie arrestaties plaatsvonden in het kader van een lopend onderzoek naar terrorisme. De drie verdachten zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. Waar zij precies van worden verdacht, wil het Openbaar Ministerie op dit moment nog niet zeggen.

Foto: SQ Vision

Verdachte eerder veroordeeld

Volgens het Eindhovens Dagblad is de verdachte die in Eindhoven werd aangehouden niet onbekend bij politie en justitie. Hij zou in 2023 al zijn opgepakt omdat hij aanhanger van terreurgroep IS zou zijn geweest. Ook zou hij met anderen hebben gechat over mogelijke aanslagen op onder meer nachtclubs en politiebureaus. De rechtbank veroordeelde hem volgens de krant in 2024 tot 112 dagen gevangenisstraf en een werkstraf van 200 uur.

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision