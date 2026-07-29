Politie blaast midden in de nacht voordeur op en arresteert man

Een zwaarbewapende eenheid van de politie heeft dinsdagnacht een voordeur van een huis opgeblazen aan de Jan van Eyckgracht in Eindhoven. Daarna heeft een arrestatieteam in het huis een man gearresteerd. Buurtbewoners denken dat het om terrorisme gaat, maar dat kan de politie nog niet bevestigen.

De deur werd midden in de nacht opgeblazen door de Dienst Speciale Interventies (DSI). Dat veroorzaakte een harde knal en een soort vuurwerkgeur. Delen van de voordeur lagen aan de overkant van de straat. Buurtbewoners waren wakker geschrokken door de knal. Ze stonden op straat.

Het arrestatieteam stormde na de knal naar binnen en voerde de man geboeid en geblinddoekt af. Vervolgens kwamen een hoop agenten en rechercheurs ter plaatse om het huis en enkele auto's in de straat te doorzoeken. Bij het huis is nog niet eerder een inval geweest.