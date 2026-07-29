Dit is het enige team van Voetbalvereniging Ons Vermaak, ze hebben één wens
Een voetbalvereniging met één team, één veld en één grote wens: de twintig spelers van VOV Langeweg willen graag een kantine. Zodat ze na een wedstrijd nog even samen kunnen komen. Het liefst ook met kleedkamers, want nu moeten ze naar de naastgelegen gymzaal om zich om te kleden.
Wie naar Voetbalvereniging Ons Vermaak in Langeweg moet, kan het beste gymzaal de Waai als referentiepunt nemen. De club ligt namelijk achter een begraafplaats en de gymzaal, die ook dienst doet als de kleedkamer voor VOV. Als je het pad afloopt, kom je terecht bij het hoofdveld.
“What you see is what you get“, vertelt bestuurslid en voetballer Coen Koevoet aan ZuidWestUpdate als hij de poort opent en het veld op loopt. Er zijn twee dug-outs, twee goals en een bankje. “En niet te vergeten: een robotmaaier”, voegt teamgenoot Tim van Geel toe. Genoeg faciliteiten dus, behalve die kantine. “Ik zou geen andere voetbalclub kennen in Nederland die geen kantine heeft.”
Daarom is de grootste wens om een eigen clubgebouw te hebben, waar voor eten, drinken en een afdak gezorgd kan worden. “Als toeschouwers nu komen kijken, dan zitten ze wanneer het regent in de regen en hebben we daar geen andere faciliteiten voor”, zegt Tim.
Onhandige situaties
Het ontbreken van een kantine zorgt met enige regelmaat voor onhandige situaties, weet Coen. “Het gebeurt zeker drie keer per seizoen dat een tegenstander belt en vraagt waar iedereen is, omdat ze dan bij een voetbalclub in Moerdijk staan.”
Ook krijgt het team vaak de vraag van de tegenstander waar ze een broodje kunnen kopen. “Dan moeten we ze toch een ‘nee’ verkopen. Langeweg heeft ook geen supermarkt, dus dan wordt het heel lastig”, vertelt het bestuurslid.
Daarnaast vinden de mannen het jammer dat ze na de wedstrijd niet nog even samen kunnen komen met de toeschouwers en tegenstander. “Na de wedstrijd gaan we weer naar de gymzaal om ons om te kleden en dan moeten we helaas weer naar huis.”
Negentigjarig jubileum
Hoewel het een kleine club is, bestaat VOV Langeweg volgend jaar al negentig jaar. In die negentig jaar is veel veranderd. Ongeveer veertig jaar geleden zat de club nog op een hele andere locatie in Langeweg. Omdat het aantal leden ieder jaar terugliep, sloegen in 2011 VOV en TPO Moerdijk de handen ineen. Later sloot voetbalclub DHV uit Zevenbergschen Hoek zich ook bij de samenwerking aan. Samen hadden de clubs negen jeugdelftallen.
In de loop der jaren is de samenwerking opgehouden en daalde daarmee ook het aantal jeugdleden. Nu bestaat de club slechts uit één herenteam, maar het dorpsgevoel is nog even sterk. Zo staat elke zaterdag hetzelfde aantal toeschouwers langs de lijn.
Pubquiz om kosten te dekken
Om de club financieel gezond te houden, organiseren de mannen een jaarlijkse pubquiz in het dorpscafé. Dit jaar wordt de vijfde editie en de inschrijvingen zitten doorgaans razendsnel vol. “We kunnen niet meer dan twintig teams kwijt, maar die doen ieder jaar mee”, vertelt Coen. Zonder de quiz is het voor de club financieel onhoudbaar om alle kosten te dekken.
Volgens Tim brengt zo'n quiz de club nog veel meer. “Langeweg is zo’n klein dorp, maar de saamhorigheid en de kern is er altijd. Iedereen staat voor elkaar klaar en dat zie je ook bij VOV terug, want bijna iedereen uit het team komt van Langeweg zelf.”
Op dit moment zijn de mannen in gesprek met de gemeente om te kijken naar de mogelijkheden om toch een soort kantine te krijgen. De ultieme droom van de spelers is om in 2028 een kantine te hebben, zodat het negentig jarig jubileum goed gevierd kan worden.