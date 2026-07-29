Dit is het enige team van Voetbalvereniging Ons Vermaak, ze hebben één wens

Een voetbalvereniging met één team, één veld en één grote wens: de twintig spelers van VOV Langeweg willen graag een kantine. Zodat ze na een wedstrijd nog even samen kunnen komen. Het liefst ook met kleedkamers, want nu moeten ze naar de naastgelegen gymzaal om zich om te kleden.

Wie naar Voetbalvereniging Ons Vermaak in Langeweg moet, kan het beste gymzaal de Waai als referentiepunt nemen. De club ligt namelijk achter een begraafplaats en de gymzaal, die ook dienst doet als de kleedkamer voor VOV. Als je het pad afloopt, kom je terecht bij het hoofdveld. “What you see is what you get“, vertelt bestuurslid en voetballer Coen Koevoet aan ZuidWestUpdate als hij de poort opent en het veld op loopt. Er zijn twee dug-outs, twee goals en een bankje. “En niet te vergeten: een robotmaaier”, voegt teamgenoot Tim van Geel toe. Genoeg faciliteiten dus, behalve die kantine. “Ik zou geen andere voetbalclub kennen in Nederland die geen kantine heeft.” Daarom is de grootste wens om een eigen clubgebouw te hebben, waar voor eten, drinken en een afdak gezorgd kan worden. “Als toeschouwers nu komen kijken, dan zitten ze wanneer het regent in de regen en hebben we daar geen andere faciliteiten voor”, zegt Tim. Onhandige situaties

Het ontbreken van een kantine zorgt met enige regelmaat voor onhandige situaties, weet Coen. “Het gebeurt zeker drie keer per seizoen dat een tegenstander belt en vraagt waar iedereen is, omdat ze dan bij een voetbalclub in Moerdijk staan.”