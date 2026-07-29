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Vergunning verleend voor bedrijfsverzamelgebouw in Oud Gastel

Vandaag om 09:10

De gemeente Halderberge heeft een omgevingsvergunning verleend voor het bedrijfsverzamelgebouw aan de Standerdmolen in Oud Gastel. Deze aanpassing is bedoeld voor verhuur aan een fitnessonderneming, opslagruimte, kantoorwerkzaamheden en groothandel.

Gevonden voor jou

Op 21 juli 2026 heeft de gemeente Halderberge de vergunning verstuurd voor het aanpassen van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Standerdmolen 14-14a-14b in Oud Gastel. Het gebouw zal onder andere worden gebruikt door een fitnessonderneming, voor opslag, kantoorwerkzaamheden en als groothandel.

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