Aanvraag dakkapelvergunning Beukenlaan Oudenbosch ingediend

In Oudenbosch is op 22 juli een aanvraag ingediend voor een vergunning om een dakkapel aan de voorzijde van een huis aan de Beukenlaan 19 te plaatsen.

Gevonden voor jou

De gemeente Halderberge heeft de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 1434389. De aanvraag betreft het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het pand.

Op dit moment kan er nog geen bezwaar of beroep worden ingediend tegen deze aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de gemeente een beslissing heeft genomen. De aanvraag is ter inzage op te vragen bij de gemeente Halderberge.