Werkzaamheden Gastelsedijk West in Stampersgat vergunningvrij

Op de Gastelsedijk West in Stampersgat worden binnenkort proefsleuven gemaakt en kabels vervangen, inclusief de plaatsing van een nieuw netstation. Voor dit project is geen omgevingsvergunning nodig, aldus de gemeente Halderberge.

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De gemeente Halderberge heeft een aanvraag ontvangen voor werkzaamheden aan de Gastelsedijk West in Stampersgat. Het gaat om het maken van proefsleuven en het vervangen van de LS, OV en MS kabels. Ook komt er een nieuw netstation. Voor deze werkzaamheden is geen omgevingsvergunning vereist.

Hoewel de werkzaamheden vergunningvrij zijn, moeten ze wel voldoen aan de landelijke regels. De publicatie van dit bericht door de gemeente dient om omwonenden te informeren over mogelijke veranderingen in de omgeving.