Oudenbosch: Praktijkruimte wordt woning aan A. Koenestraat

In Oudenbosch is een aanvraag gedaan om een praktijkruimte aan de A. Koenestraat 4 te verbouwen tot een woning. Deze aanvraag werd op 21 juli 2026 ontvangen door de gemeente Halderberge.

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De gemeente Halderberge heeft bekendgemaakt dat er een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend. Het gaat om het ombouwen van een praktijkruimte tot woning aan de A. Koenestraat 4 in Oudenbosch.

De aanvraag, met zaaknummer 1434201, is op 21 juli 2026 binnengekomen. Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt. Dit is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen over de aanvraag.