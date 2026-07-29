Renovatie gemeentelijk monument in Oudenbosch aangevraagd

De gemeente Halderberge heeft een aanvraag ontvangen voor de renovatie van een gemeentelijk monument aan de Ste Bernaertsstraat 42 in Oudenbosch. De aanvraag is op 18 juli 2026 ingediend.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning met zaaknummer 1433495. Deze vergunning is nodig voor het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden aan het monumentale pand.

De aanvraag heeft een informatief karakter en kan nog niet worden aangevochten. Pas na een beslissing op de vergunningaanvraag zijn er mogelijkheden voor bezwaar of beroep. Geïnteresseerden kunnen de aanvraag inzien door een verzoek te sturen naar de gemeente Halderberge.