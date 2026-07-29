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Beslistermijn verlengd voor Drycooler in Oudenbosch

Vandaag om 09:10

De gemeente Halderberge heeft de beslistermijn voor een aanvraag aan de Parklaan 15 in Oudenbosch verlengd. Het gaat om de plaatsing van een Drycooler met hekwerk.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Halderberge hebben besloten de termijn voor de omgevingsvergunning met maximaal zes weken te verlengen. Deze verlenging is onderdeel van de procedures binnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Het betreft een aanvraag met zaaknummer 1423881, gericht op het plaatsen van een Drycooler met bijbehorend hekwerk aan de Parklaan 15 in Oudenbosch. De verlenging van de beslistermijn geeft de gemeente meer tijd om de aanvraag zorgvuldig te beoordelen.

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