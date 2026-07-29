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Ontdek

Aanvraag voor extra stellingen in Oud Gastel ingediend

Vandaag om 09:10

De gemeente Halderberge heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van extra stellingen in een pand aan Het Appeltje 1 in Oud Gastel. De aanvraag is op 17 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

Het gaat om een technische aanpassing in het bestaande gebouw. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 1433394. Inwoners kunnen de aanvraag inzien, maar op dit moment is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Dit kan pas nadat er een besluit is genomen over de vergunning.

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