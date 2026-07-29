Omgevingsvergunning aangevraagd voor bedrijfswoning in Hoeven

In Hoeven is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft de bouw van een bedrijfswoning aan de Brede Molenweg 8. De aanvraag is op 21 juli 2026 ontvangen door de gemeente Halderberge.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning heeft als doel het planologisch mogelijk maken van een bedrijfswoning voor de bedrijfsactiviteiten op het adres Brede Molenweg 8. De gemeente Halderberge heeft deze aanvraag op 21 juli 2026 ontvangen.

Op dit moment kan er nog geen bezwaar of beroep worden ingediend tegen de aanvraag. Dit kan pas nadat er een beslissing is genomen. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden de aanvraag ter inzage opvragen via het e-mailadres van de gemeente Halderberge.