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Vergunning voor mobiele kraan in Raamsdonksveer verleend

Vandaag om 09:11

De gemeente Geertruidenberg heeft op 20 juli 2026 een vergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van een mobiele kraan op 9 september 2026 aan de Ambachtsherenlaan in Raamsdonksveer.

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De kraan zal geplaatst worden ter hoogte van de huisnummers 5, 7 en 9 en is bedoeld voor het opslaan van roerende zaken. De vergunning is verleend onder zaaknummer Z2026-00000580. Het besluit is onderdeel van de plannen voor werkzaamheden op deze locatie.

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