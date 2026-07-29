Vergunning voor mobiele kraan in Raamsdonksveer verleend

De gemeente Geertruidenberg heeft op 20 juli 2026 een vergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van een mobiele kraan op 9 september 2026 aan de Ambachtsherenlaan in Raamsdonksveer.

Gevonden voor jou

De kraan zal geplaatst worden ter hoogte van de huisnummers 5, 7 en 9 en is bedoeld voor het opslaan van roerende zaken. De vergunning is verleend onder zaaknummer Z2026-00000580. Het besluit is onderdeel van de plannen voor werkzaamheden op deze locatie.