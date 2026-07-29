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Aanvraag voor bouwvlakverschuiving in Raamsdonksveer ontvangen
Vandaag om 09:11
Op 17 juli 2026 is een aanvraag ingediend voor het verschuiven van een bouwvlak op De Aakschipper in Raamsdonksveer. De gemeente behandelt deze aanvraag volgens de standaardprocedure.
De aanvraag, geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000645, betreft het afwijken van de regels in het Omgevingsplan. Het doel is om het bouwvlak op perceel RDK02-H-7991 te verplaatsen. De gemeente Geertruidenberg neemt binnen acht weken een besluit, met een mogelijke verlenging van zes weken.
Als de gemeente extra informatie nodig heeft, kan de behandeling van de aanvraag tijdelijk worden opgeschort. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeente via hun e-mailadres of telefoonnummer.
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