Termijn voor gevelaanpassing Raamsdonksveer verlengd

De gemeente Geertruidenberg heeft de procedure voor een gevelaanpassing aan Simon Vestdijkstraat 33 in Raamsdonksveer met zes weken verlengd.

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Op 20 juli 2026 heeft de gemeente besloten om meer tijd te nemen voor de aanvraag met zaaknummer Z2026-00000245. Het gaat om een verzoek om de voorgevel van een pand aan de Simon Vestdijkstraat in Raamsdonksveer aan te passen.

De verlenging van de termijn geeft de gemeente de mogelijkheid om de aanvraag grondiger te beoordelen. Dit is een gebruikelijke stap in het proces als meer tijd nodig is om de details van het bouwplan goed te bestuderen.