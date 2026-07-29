Nieuw bedrijfspand krijgt vergunning in Klein Zundert

Het college van Zundert heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een nieuw bedrijfspand aan de Bredaseweg 54 in Klein Zundert. Het besluit is op 24 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het nieuwe pand mag gebouwd worden ondanks afwijkingen van de regels in het omgevingsplan. De vergunning geldt voor zowel technische als omgevingsplanactiviteiten.

Wie vragen heeft of het besluit wil inzien, kan contact opnemen met de gemeente Zundert. Het besluit kan ook worden ingezien bij de receptie van het Raadhuis in Zundert.