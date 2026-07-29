Nieuw aanwijzingsbesluit in Reusel-De Mierden vastgesteld

De gemeente Reusel-De Mierden heeft het nieuwe aanwijzingsbesluit voor 2026 vastgesteld. Dit besluit, dat op 14 juli 2026 is genomen, vervangt het oude besluit van 2025. Het treedt in werking de dag na bekendmaking.

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Het nieuwe aanwijzingsbesluit van de gemeente Reusel-De Mierden bevat diverse bepalingen voor het gebruik van openbare ruimtes. Zo zijn er regels opgesteld voor voorwerpen op openbare plaatsen, het rookverbod in natuurgebieden en het gebruik van alcoholhoudende dranken op bepaalde locaties.

Daarnaast zijn er specifieke voorschriften voor het parkeren van grote voertuigen en het stallen van fietsen en bromfietsen bij bushaltes. Het besluit omvat ook richtlijnen voor recreatief nachtverblijf rond visvijvers en beperkingen op reclame-uitingen in de gemeente.