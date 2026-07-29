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Kapvergunning aangevraagd voor boom aan Averbodeweg in Sterksel

Vandaag om 09:24

Op 7 juli 2026 is er een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het kappen van een boom aan de Averbodeweg 11 in Sterksel.

Gevonden voor jou

De gemeente heeft de aanvraag geregistreerd onder het zaaknummer 507092. Het betreft een vergunning voor het vellen van houtopstanden, oftewel bomen. Deze aanvraag is een formele stap en er kan niet officieel op gereageerd worden. Bovendien zijn de plannen niet openbaar in te zien.

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