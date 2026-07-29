Aanvraag tijdelijke inrit in Heeze ingediend

Er is een aanvraag voor een tijdelijke inrit aan de Europalaan in Heeze ingediend bij de gemeente. Het gaat om een omgevingsvergunning voor Europalaan 23, ontvangen op 24 juli 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag heeft betrekking op de bouw van een tijdelijke inrit en is geregistreerd onder zaaknummer 507128. Dit is een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag.

Er kan momenteel niet formeel op gereageerd worden en de plannen liggen niet ter inzage. De locatie van de aanvraag is Europalaan 23 in Heeze.