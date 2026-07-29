Kermis Leende krijgt vergunning voor 15 tot 18 augustus

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor de kermis in Leende. Het evenement vindt plaats van 15 tot en met 18 augustus 2026 bij Café Roothans aan de Dorpstraat.

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Het besluit om de vergunning te verlenen is op 27 juli 2026 genomen en staat geregistreerd onder dossiernummer 0000503567. De kermis wordt gehouden op de locatie Dorpstraat 132 in Leende.

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit. De termijn hiervoor begon op 28 juli 2026 en duurt zes weken. Gedurende deze periode liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis van Heeze-Leende.