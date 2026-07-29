Unit voor borstkankeronderzoek in Sint-Oedenrode

In Sint-Oedenrode is toestemming verleend voor het plaatsen van een unit voor borstkankeronderzoek. Deze unit zal van 12 september tot en met 22 december 2026 op de Laan van Henkenshage staan.

Gevonden voor jou

De gemeente Meierijstad heeft op 27 juli 2026 besloten een ontheffing te verlenen voor het tijdelijk plaatsen van een onderzoekseenheid. Deze unit is bedoeld voor bevolkingsonderzoek naar borstkanker en komt te staan op het adres Laan van Henkenshage 5 in Sint-Oedenrode. Het onderzoek loopt van 12 september tot 22 december van dit jaar.