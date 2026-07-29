PGS-kluis in Schijndel: vergunning verleend

De gemeente Meierijstad heeft op 27 juli 2026 een omgevingsvergunning verleend voor het maken van een PGS-kluis in een warehouse aan de Van Leeuwenhoekweg 30 in Schijndel.

Gevonden voor jou

Op het adres Van Leeuwenhoekweg 30 in Schijndel komt een PGS-kluis in een bestaand warehouse. Deze vergunning is op 27 juli 2026 door de gemeente Meierijstad goedgekeurd. Het project is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-0389.