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PGS-kluis in Schijndel: vergunning verleend

Vandaag om 09:26

De gemeente Meierijstad heeft op 27 juli 2026 een omgevingsvergunning verleend voor het maken van een PGS-kluis in een warehouse aan de Van Leeuwenhoekweg 30 in Schijndel.

Gevonden voor jou

Op het adres Van Leeuwenhoekweg 30 in Schijndel komt een PGS-kluis in een bestaand warehouse. Deze vergunning is op 27 juli 2026 door de gemeente Meierijstad goedgekeurd. Het project is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-0389.

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