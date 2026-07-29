Nieuwe voordeur en kozijn gepland voor Rode Poort in Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur heeft een aanvraag ontvangen voor het vervangen van de voordeur en een raamkozijn aan de Rode Poort 42. De aanvraag is op 22 juli 2026 ingediend.

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Op Rode Poort 42 in Etten-Leur willen de eigenaren hun voordeur en een raamkozijn vernieuwen. De aanvraag voor deze aanpassing is bij de gemeente binnengekomen op 22 juli 2026. Het interne kenmerk van de aanvraag is 2026ABB0500-01.

Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden ingediend tegen deze aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen over de vergunning.