Buffertank gepland aan Haansberg in Etten-Leur

In Etten-Leur is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een buffertank aan de Haansberg 108. De aanvraag is op 21 juli 2026 ontvangen door burgemeester en wethouders.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de bouw van de buffertank aan de Haansberg in Etten-Leur heeft een informatief karakter. Het project bevindt zich op locatie Haansberg 108, postcode 4874NL. Het interne kenmerk van de aanvraag is 2026ABB0498-01.

Bezwaar maken tegen deze aanvraag is op dit moment niet mogelijk. Dit kan pas nadat er een officieel besluit is genomen door de gemeente.