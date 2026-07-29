Aanvraag omgevingsvergunning voor gevelwijziging in Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel van een pand aan de Penningweg 5.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 19 juli 2026 ingediend bij de gemeente Etten-Leur. Het project betreft het aanpassen van de voorgevel van het gebouw op Penningweg 5. Dit adres bevindt zich in het postcodegebied 4879AE.

Op dit moment kunnen er nog geen bezwaren worden ingediend tegen de aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de gemeente een beslissing heeft genomen over de vergunning.