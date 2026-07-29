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Rectificatie omgevingsvergunning Leemputstraat Etten-Leur
Vandaag om 09:26
De gemeente Etten-Leur heeft een fout in de omgevingsvergunning voor Leemputstraat 3 rechtgezet. Eerder was er per ongeluk een verkeerd adres gepubliceerd.
Op 15 juli 2026 werd op de website DROP.overheid.nl een omgevingsvergunning met een foutief adres gepubliceerd. De juiste locatie betreft Leemputstraat 3 in Etten-Leur. De vergunningsaanvraag betreft de realisatie van een bedrijfsruimte met kantoorgedeelte.
De verzenddatum van het besluit was 8 juli 2026. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen deze beschikking bij de gemeente Etten-Leur. De rectificatie van het adres is op 29 juli 2026 gepubliceerd.
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