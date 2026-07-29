Vergunningsaanvraag voor dakopbouw in Etten-Leur

In Etten-Leur is een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning voor een dubbele dakopbouw op Wipakker 7. De aanvraag is op 20 juli 2026 bij de gemeente binnengekomen.

Gevonden voor jou

De gemeente Etten-Leur heeft de aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dubbele dakopbouw op het adres Wipakker 7. De aanvraag heeft intern kenmerk 2026ABB0496-01. Het betreft een informatieve bekendmaking; er kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dit is pas mogelijk na een besluit.