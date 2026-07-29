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Nieuw bos gepland in natuurgebied Sang en Goorkens, Mierlo

Vandaag om 09:27

Er is een vergunning verleend voor het aanplanten van bos in het natuurgebied Sang en Goorkens in Mierlo. Dit betreft de percelen K551 en K234 en is op 27 juli 2027 officieel vastgesteld.

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In het natuurgebied Sang en Goorkens bij Mierlo wordt binnenkort nieuw bos aangeplant. De gemeente heeft de omgevingsvergunning daarvoor verleend en de percelen K551 en K234 zijn aangewezen als locatie voor deze aanplant.

De verleende vergunning is op 27 juli 2027 verzonden. Bewoners en belanghebbenden kunnen de details van deze beslissing inzien via de website van de gemeente Geldrop-Mierlo of contact opnemen voor meer informatie.

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