Verlenging vergunningstermijn paardenstal Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft de termijn voor de omgevingsvergunning voor een paardenstal op Zeelberg verlengd met zes weken. Het besluit is op 27 juli 2026 genomen.

Gevonden voor jou

De verlenging betreft de aanvraag met dossiernummer 490820 voor het legaliseren van een paardenstal aan de Zeelberg, zonder huisnummer, in Valkenswaard. De aanvraag betreft een situatie waarin wordt gehandeld in strijd met de Ruimtelijke Ordening.

Deze verlenging is enkel ter kennisgeving en de documenten liggen niet ter inzage. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze verlenging.