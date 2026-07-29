Vergunning verleend voor aanbouw woning in Zevenbergen

De gemeente Moerdijk heeft een vergunning verleend voor de bouw van een aanbouw aan een woning aan de Burgemeester van Akenstraat 19 in Zevenbergen. Dit besluit is op 27 juli 2026 verzonden.

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De verleende vergunning heeft betrekking op het uitbreiden van een bestaande woning met een aanbouw. De aanvraag hiervoor is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit treedt de vergunning in werking.

Belanghebbenden hebben vanaf die datum zes weken de tijd om schriftelijk bezwaar in te dienen tegen deze beslissing. Dit kan per post worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk. Het is ook mogelijk om digitaal bezwaar te maken via de gemeentelijke website, mits men beschikt over DigiD.