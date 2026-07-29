Nieuwe overkapping gepland aan de Appelweg in Moerdijk

De gemeente Moerdijk heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een overkapping aan de Appelweg 3. Deze aanvraag is op 24 juli 2026 binnengekomen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping. Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben deze aanvraag ontvangen en de reguliere voorbereidingsprocedure is van toepassing.

Mocht je de aanvraag willen inzien, dan kun je telefonisch een afspraak maken met het team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Moerdijk.