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Werken gepland aan N389 bij Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen

Vandaag om 09:31

De gemeente Moerdijk heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor werkzaamheden aan de N389 bij de Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen. Deze aanvraag is op 23 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De geplande werkzaamheden aan de N389 in Zevenbergen vallen onder de reguliere voorbereidingsprocedure. De gemeente heeft bekendgemaakt dat er op dit moment geen bezwaar of beroep kan worden ingediend tegen deze aanvraag. Dit kan pas nadat er een beslissing is genomen op de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

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