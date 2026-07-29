Alcoholvergunning verleend voor Rockin'Wouw in Wouw

Op de Markt in Wouw is een vergunning verleend voor de verkoop van alcohol tijdens Rockin'Wouw op 15 augustus 2026. Het besluit is op 27 juli 2026 verstuurd.

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De vergunning valt onder Artikel 35 van de Alcoholwet en is specifiek voor het evenement Rockin'Wouw. Dit betekent dat er tijdelijk alcohol geschonken mag worden op de aangegeven locatie.

Inwoners die de documenten willen inzien, kunnen dit op afspraak doen bij de publieksbalie van het stadskantoor. Eventuele bezwaren moeten binnen zes weken na de verzenddatum worden ingediend bij het gemeentebestuur van Roosendaal.