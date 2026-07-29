ProRail krijgt groen licht voor wijziging spoorwegemplacement

ProRail heeft van de gemeente Roosendaal een vergunning gekregen om de begrenzing van het spoorwegemplacement aan de Stationsstraat te wijzigen. Deze aanpassing is nodig voor de aanleg van een tijdelijke bushalte.

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De vergunning is op 27 juli 2026 door de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant toegekend. ProRail kan nu de veranderingen doorvoeren die samenhangen met een milieubelastende activiteit op de locatie. De gemeente Roosendaal wil met deze wijziging de aanleg van een tijdelijke bushalte mogelijk maken.

De aanvraag voor de vergunning werd op 21 mei 2025 ingediend. Het besluit kan digitaal worden ingezien via het officiële publicatieblad. Het zaaknummer dat aan deze procedure is gekoppeld, is Z2025-00013915.